LinkedIn ma non solo tutte le piattaforme che usano i tuoi dati per addestrare l' AI e come opporsi

Wired.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 novembre il social network userà i dati degli utenti per migliorare l’AI generativa. Se non ci si oppone, tutti i contenuti verranno utilizzati. Una pratica terribilmente “opaca” che hanno adottato molti altri. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it

