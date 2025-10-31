L' infortunio non ferma Rune | guardate come si allena da seduto!
Durante l'Atp 500 di Stoccolma Holger Rune ha riportato la rottura del tendine d'Achille e ha dovuto abbandonare in lacrime il campo. A distanza di poche settimane, il tennista danese torna a colpire con la sua racchetta: "keeping the rehab fun" scrive sul suo profilo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
