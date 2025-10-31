L' influenza metterà a letto oltre 15 milioni di italiani Pregliasco | Sarà pesante

AGI - Le previsioni sull'influenza? "Anche quest'anno l'influenza e il Covid saranno pesanti, in linea con l'anno precedente, perché i virus hanno una capacità trasmissiva alta. Parliamo di 1516 milioni di casi". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo Fabrizio Pregliasco, che ha risposto cosi' a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, i quali gli chiedevano il suo parere in rapporto alle stime sull'influenza fatte nei giorni scorsi, ai microfoni della trasmissione, dai colleghi Matteo Bassetti e Andrea Crisanti. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'influenza metterà a letto oltre 15 milioni di italiani. Pregliasco: "Sarà pesante"

Altre letture consigliate

Vaccinarsi è un gesto semplice, ma fondamentale. Ogni anno il virus dell’influenza e il virus del Covid cambiano volto e possono mettere a rischio soprattutto anziani, bambini, persone con malattie croniche o fragili, e chi lavora a contatto con il pubblico. Il v - facebook.com Vai su Facebook

Influenza, scontro tra virologi. Crisanti: «Non sarà forte quest'anno». Bassetti: «Sbaglia, è molto aggressiva» - Non è vero, da quello che è successo in Australia invece sembra molto aggressiva. Riporta msn.com

Il vax-day allo stadio San Siro: in 6 ore somministrate oltre 1.900 vaccinazioni contro influenza, pneumococco e Covid - 104 le persone che si sono vaccinate oggi allo stadio di San Siro a Milano, durante il vax day organizzato da Regione Lombardia, Ats Città Metropolitana di Milano, ... Secondo ilgiorno.it

Influenza, in Liguria vaccini dal 20 ottobre: “Saranno gratuiti per tutte le età” - "Si prospetta un autunno particolarmente impegnativo e non vogliamo farci trovare impreparati. Lo riporta ilsecoloxix.it