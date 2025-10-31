Linea d’Ombra Festival dall’8 novembre a Salerno la 30^ edizione Si riparte dal diritto al sapere
Un trentesimo anniversario, quello di Linea d'Ombra Festival, che non è una meta, ma l'inizio di un nuovo viaggio. In tre decenni di esplorazioni è diventato un punto di riferimento per la cultura audiovisiva in Italia e in Europa. E così, dall'8 al 15 novembre 2025, con oltre 70 eventi tra cinema, musica, libri, arti visive e formazione, Linea d'Ombra Festival, ideato e diretto da Peppe D'Antonio e Boris Sollazzo e promosso dall'associazione SalernoInFestival ETS, conferma la sua natura di evento che non si limita a celebrare il cinema, ma continua a interrogare il mondo attraverso di esso.
