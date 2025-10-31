Linea d’Ombra Festival dall’8 novembre a Salerno la 30^ edizione Si riparte dal diritto al sapere

Ildenaro.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un trentesimo anniversario, quello di Linea d’Ombra Festival, che non è una meta, ma l’inizio di un nuovo viaggio. In tre decenni di esplorazioni è diventato un punto di riferimento per la cultura audiovisiva in Italia e in Europa. E così, dall’8 al 15 novembre 2025, con oltre 70 eventi tra cinema, musica, libri, arti visive e formazione,  Linea d’Ombra Festival, ideato e diretto da  Peppe D’Antonio  e  Boris Sollazzo  e promosso dall’associazione  SalernoInFestival ETS, conferma la sua natura di evento che non si limita a celebrare il cinema, ma continua a interrogare il mondo attraverso di esso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Linea d’Ombra Festival, con Media Education Factory 4.0 docenti e allievi fanno esperienza di cinema. - 0, il progetto spin off di Linea d’Ombra Festival, realizzato nell’ambito del CIPS – Cinema e Immagini per la ... Riporta gazzettadisalerno.it

Linea d’ombra Festival, Salerno torna per il trentesimo anno a colorarsi di cinema - Tre concorsi ufficiali e tanti ospiti internazionali, tra cui Eran Riklis, premio alla carriera. Si legge su comingsoon.it

Linea d’Ombra Festival, i diritti il tema dell’edizione del 2024 - Linea d’Ombra Festival scalda i motori per la XXIX edizione e annuncia il tema sul quale in autunno [dal 9 al 16 novembre 2024] sarà in dialogo con i protagonisti del mondo degli audiovisivi, ... Lo riporta gazzettadisalerno.it

Cerca Video su questo argomento: Linea D8217ombra Festival Dall82178