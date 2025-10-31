Linea d’Ombra Festival 2025 | il programma della trentesima edizione
Un trentesimo anniversario, quello di Linea d’Ombra Festival, che non è una meta, ma l’inizio di un nuovo viaggio. In tre decenni di esplorazioni è diventato un punto di riferimento per la cultura audiovisiva in Italia e in Europa. E così, dall’8 al 15 novembre 2025, con oltre 70 eventi tra cinema, musica, libri, arti visive e formazione, Linea d’Ombra Festival, ideato e diretto da Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo e promosso dall’associazione SalernoInFestival ETS, conferma la sua natura di evento che non si limita a celebrare il cinema, ma continua a interrogare il mondo attraverso di esso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
News recenti che potrebbero piacerti
Linea d'Ombra. Giulio Cercato · Good Intentions. La XXX edizione del Linea d’Ombra Festival si realizza con il maggior contributo ex L. R. 30/2016 della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania. Grazie al loro sostegno, il festival cont - facebook.com Vai su Facebook
Linea d’Ombra Festival – 70 eventi tra cinema, musica, libri, arti visive e formazione - Un trentesimo anniversario, quello di Linea d’Ombra Festival, che non è una meta, ma l’inizio di un nuovo viaggio. Segnala nonsolocinema.com
Trent'anni di "Linea d’Ombra Festival": il programma dell'edizione 2025 - Tre sono le sezioni di film in concorso: Passaggi d’Europa_30, con sei lungometraggi – opere prime o seconde – di autori europei; CortoEuropa_30, con 21 cortometraggi prodotti in Europa negli ultimi d ... Come scrive salernotoday.it
Linea d’Ombra Festival, al via a Salerno la XXX edizione tra cinema e musica - Tutto è pronto per la XXX edizione del Linea d'Ombra Festival, evento che si terrà a Salerno tra cinema, musica, libri, arti visive e formazione. 2anews.it scrive