L’indagine ‘solo 50% centri oncologici ha percorsi nutrizionali accessibili’
(Adnkronos) – "Solo metà dei centri oncologici italiani dispone di percorsi nutrizionali strutturati e accessibili in modo uniforme, con forti differenze territoriali: sono soprattutto i centri del Nord a esserne dotati. E nella metà dei casi la valutazione nutrizionale alla diagnosi non viene effettuata regolarmente e spesso è riservata solo ai pazienti con calo ponderale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
