L’incontro Fabregas-Conte preannuncia qualche gag teatrale Damascelli

Tony Damascelli sulle pagine del Giornale presenta il prossimo turno di Serie A e pone l’accento su quello che sarà lo scontro tra il Napoli e il Como, ma soprattuto tra Conte e Fabregas “il Como ormai maturo pronto all’esame universitario, sabato a Napoli contro i campioni d’Italia, l’incontro Fabregas-Conte preannuncia qualche gag teatrale” Battibecco con Fabregas, Tudor secco Fabregas aveva battibeccato a distanza con Tudor prima che venisse rimosso dalla panchina della Juventus. Fabregas aveva risposto ad una frase pronunciata da Tudor alla vigilia della partita, che non gli era andata giù: « Tudor guida un grande club, con una storia importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’incontro Fabregas-Conte preannuncia qualche gag teatrale (Damascelli)

