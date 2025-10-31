L’incontro Fabregas-Conte preannuncia qualche gag teatrale Damascelli

Tony Damascelli sulle pagine del Giornale presenta il prossimo turno di Serie A e pone l’accento su quello che sarà lo scontro tra il Napoli e il Como, ma soprattuto tra Conte e Fabregas “il  Como ormai maturo pronto  all’esame universitario,  sabato a Napoli contro i  campioni d’Italia, l’incontro  Fabregas-Conte preannuncia  qualche gag teatrale” Battibecco con Fabregas, Tudor secco Fabregas aveva battibeccato a distanza con Tudor prima che venisse rimosso dalla panchina della Juventus. Fabregas aveva risposto ad una frase pronunciata da Tudor alla vigilia della partita, che non gli era andata giù: « Tudor guida un grande club, con una storia importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

