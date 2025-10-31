L' inchiesta sulle cosche nissene Antico Vallone condanne definitive per due agrigentini
Sono diventate definitive le condanne per gran parte degli imputati dell’operazione antimafia Antico Vallone, condotta dai carabinieri contro le famiglie di Cosa nostra attive tra Campofranco e i paesi limitrofi. Tra i condannati figurano anche alcuni agrigentini, originari di Casteltermini e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
