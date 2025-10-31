L' inchiesta sulle cosche nissene Antico Vallone condanne definitive per due agrigentini

Agrigentonotizie.it | 31 ott 2025

Sono diventate definitive le condanne per gran parte degli imputati dell’operazione antimafia Antico Vallone, condotta dai carabinieri contro le famiglie di Cosa nostra attive tra Campofranco e i paesi limitrofi. Tra i condannati figurano anche alcuni agrigentini, originari di Casteltermini e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

