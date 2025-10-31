L' incendio al centro di stoccaggio di rifiuti | chieste 4 condanne
Quattro condanne nell'ambito dell'inchiesta per l’incendio doloso del centro di stoccaggio dei rifiuti Omnia di Licata, avvenuto nel gennaio 2024 in contrada Piana Bugiades. Sono state chieste dal pubblico ministero Alessia Battaglia a conclusione della requisitoria del troncone abbreviato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
