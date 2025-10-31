Lily Allen confessa | Il nuovo album non è crudele non ho bisogno di vendetta

Lily Allen ha parlato del nuovo album, West End Girl, che ha segnato il ritorno sulle scene della popstar, sette anni dopo No Shame. La cantautrice ha pubblicato il suo attesissimo lavoro in studio, appena quattro giorni dopo aver annunciato il “vulnerabile” progetto a sorpresa. West End Girl comprende quattordici brani, ed è stato scritto e registrata in soli dieci giorni dopo la rottura del matrimonio della star con l’attore di Stranger Things David Harbour, dopo che lui l’avrebbe tradita. La Allen aveva raccontato apertamente che l’album era legato al termine delle nozze. “È in gran parte un album sulle complessità delle relazioni e su come tutti noi le affrontiamo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lily Allen confessa: “Il nuovo album non è crudele, non ho bisogno di vendetta”

