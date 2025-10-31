Libertà religiosa la Federazione dei Pentecostali festeggia i 25 anni al Senato
E’ un cammino lungo un quarto di secolo quello compiuto dalla Federazione delle Chiese Pentecostali in Italia, quello celebrato nella prestigiosa Sala Koch del Senato della Repubblica i n occasione del convegno “ 25 anni di storia e di unità”. Ad aprire e condurre i lavori lo storico evangelista, giornalista napoletano Alessandro Iovino. Ad ospitare l’iniziativa a Palazzo Madama, il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan che prima di cedere la parola all’onorevole Raffaele Bruno, ha tenuto ad evidenziare quanto sia “essenziale il contributo della Federazione per la tutela della libertà religiosa in Italia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
