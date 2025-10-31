Libertà religiosa la Federazione dei Pentecostali festeggia i 25 anni al Senato

Ildenaro.it | 31 ott 2025

E’ un cammino lungo un quarto di secolo quello compiuto dalla  Federazione delle Chiese Pentecostali in Italia,  quello celebrato nella prestigiosa  Sala Koch del Senato della Repubblica i n occasione del convegno “ 25 anni di storia e di unità”.  Ad aprire e condurre i lavori lo storico evangelista, giornalista napoletano  Alessandro Iovino. Ad ospitare l’iniziativa a Palazzo Madama, il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia,  Lucio Malan  che prima di cedere la parola all’onorevole Raffaele Bruno, ha tenuto ad evidenziare quanto sia “essenziale il contributo della Federazione per la tutela della libertà religiosa in Italia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

