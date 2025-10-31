Liberidì Liberidà al Politeama Genovese | Sabina Guzzanti e la libertà nel mondo di oggi
Martedì 4 novembre il palco del Politeama Genovese ospita Sabina Guzzanti con “Liberidì Liberidà”, un monologo critico e amaramente ironico che invita gli spettatori a riflettere su cosa significhi essere veramente liberi in un’epoca di grandi cambiamenti e incertezze.Come racconta la stessa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
