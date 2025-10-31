Liberare Milano dal sionismo Manifestazione della vergogna | i pro Pal alzano il tiro

Il sindacato Usb vuole liberare Milano dal "sionismo" e lo dichiara esplicitamente in un comunicato, con tanto di volantino, per la nuova, ennesima, manifestazione che è stata programmata per il prossimo 4 novembre. Dove? In piazza Gaza, ossia la gloriosa Piazza della Scala, sulla quale si affacciano Palazzo Marino, la Galleria Vittorio Emanuele II e il teatro alla Scala, che i pro Palestina hanno ribattezzato in questo modo. Al di là dello sfregio toponomastico, che non avviene solo a Milano ma in tante città italiane, martedì prossimo le solite sigle e le solite facce saranno presenti davanti al Comune per protestare contro la volontà di non interrompere un gemellaggio di lunga durata con Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

