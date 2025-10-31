Liberare Milano dal sionismo Manifestazione della vergogna | i pro Pal alzano il tiro
Il sindacato Usb vuole liberare Milano dal "sionismo" e lo dichiara esplicitamente in un comunicato, con tanto di volantino, per la nuova, ennesima, manifestazione che è stata programmata per il prossimo 4 novembre. Dove? In piazza Gaza, ossia la gloriosa Piazza della Scala, sulla quale si affacciano Palazzo Marino, la Galleria Vittorio Emanuele II e il teatro alla Scala, che i pro Palestina hanno ribattezzato in questo modo. Al di là dello sfregio toponomastico, che non avviene solo a Milano ma in tante città italiane, martedì prossimo le solite sigle e le solite facce saranno presenti davanti al Comune per protestare contro la volontà di non interrompere un gemellaggio di lunga durata con Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
L'idea di Tajani per Milano: istituire il commissario per liberare i cantieri. "Non possiamo accettare che la città si fermi perché ci sono dei problemi all'interno della maggioranza di centrosinistra", ha detto. Ma il sindaco Sala e la Lega dicono no - X Vai su X
Vieni ad assaporare la cucina lombarda facendo un tuffo nella vecchia Milano. La libera ti aspetta per godere a pieno dell’atmosfera unica e per gustare i nostri deliziosi piatti! #laliberamilano Via Palermo 21, Milano Prenota qui - 02 80536 03 www.laliber - facebook.com Vai su Facebook
"Liberare Milano dal sionismo". Manifestazione della vergogna: i pro Pal alzano il tiro - La sinistra radicale pretende l'interruzione di ogni rapporto con lo Stato di Israele e il 4 novembre a Milano scendono in piazza per "chiedere conto" ... Lo riporta ilgiornale.it
ProPal, manifestazione Milano terminata in Duomo nella notte - Si è protratto sino a tarda notte in piazza Duomo il corteo degli attivisti Pro Palestina sostenitori della Flotilla organizzato a Milano come in molte città d'Italia dopo che ieri le imbarcazioni ... Da ansa.it