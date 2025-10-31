– Nel cuore dell’Abruzzo, tre bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni sono cresciuti in un contesto di isolamento totale, all’interno di un rudere nei boschi del Vastese. Privi di acqua corrente, energia elettrica e senza alcuna frequenza scolastica, la loro situazione ha spinto la Procura minorile de L’Aquila a intervenire chiedendo una valutazione urgente. Le autorità hanno dichiarato che i minori vivono in una condizione di “grave pregiudizio” che richiede attenzione immediata. “Li abbiamo trovati così, nel bosco”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Li abbiamo trovati così, nel bosco”. Agghiacciante in Italia: la scoperta su tre bambini