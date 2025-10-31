Li abbiamo trovati così nel bosco Agghiacciante in Italia | la scoperta su tre bambini
– Nel cuore dell’Abruzzo, tre bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni sono cresciuti in un contesto di isolamento totale, all’interno di un rudere nei boschi del Vastese. Privi di acqua corrente, energia elettrica e senza alcuna frequenza scolastica, la loro situazione ha spinto la Procura minorile de L’Aquila a intervenire chiedendo una valutazione urgente. Le autorità hanno dichiarato che i minori vivono in una condizione di “grave pregiudizio” che richiede attenzione immediata. “Li abbiamo trovati così, nel bosco”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
News recenti che potrebbero piacerti
Unboxing telefoni usati! Ne abbiamo trovati di ogni tipo…?E tu quale avevi di questi? Scrivicelo nei commenti . #Cagliari #apple #TelefoniUsati #VintagePhone #Tech #reelviral #fyp #iphone #RetroTech #smartphone #unboxing #video #reel #reelins - facebook.com Vai su Facebook
Trovati resti umani in decomposizione in un bosco: indagini in corso - Amara scoperta in località Schito, nel Frusinate: in un bosco alla periferia tra Sora e Broccostella sono stati trovati resti umani in avanzato stato di decomposizione. Riporta roma.corriere.it