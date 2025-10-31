L’Halloween che fa davvero paura Giochi e maschere pericolosi
Festa di Halloween più sicura grazie ai sequestri eseguiti dalla guardia di finanza del Comando provinciale di Monza. Come ogni anno i finanzieri hanno disposto un’intensificazione dei controlli con particolare riguardo al contrasto dell’importazione e vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. Il piano d’azione è stato sviluppato, a ridosso del ponte di Ognissanti, dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza che, in attuazione del dispositivo operativo provinciale di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato, hanno svolto una mirata attività di controllo del territorio e on line che ha portato a fare scattare un controllo in una rivendita specializzata del settore di Seregno e sottoposto a sequestro oltre 155mila prodotti contraffatti o non sicuri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
