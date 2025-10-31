L’ha colpita proprio lì! Femminicidio Jessica Strappazzolo emerge la verità dall’autopsia Terribile

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Jessica Stappazzollo, la donna di 33 anni brutalmente uccisa nella sua casa a Castelnuovo del Garda (Verona), hanno rivelato la drammatica violenza del femminicidio. L’esame autoptico ha stabilito che la vittima è stata colpita dal compagno, il 41enne brasiliano Dougal Reis Pedroso, con un totale di 27 coltellate. L’autopsia, disposta dal pubblico ministero Federica Ormanni che coordina le indagini ed eseguita presso l’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Borgo Roma, ha specificato la causa del decesso. Jessica Stappazzollo è stata raggiunta al torace da quattro fendenti, due dei quali sono risultati fatali in quanto hanno colpito direttamente il cuore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

