Lezioni in carcere la dirigente dell’Ambrosini–King inaugura l’anno scolastico
La dirigente scolastica dell’istituto "Ambrosini – Luther King”, Mirella Vella, ha fatto visita alla sede carceraria dell’istituto per inaugurare ufficialmente l’anno scolastico.Ad accoglierla sono stati la direttrice della casa circondariale Anna Puci, il responsabile dell’area educativa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nel programma televisivo Lezioni di Mafie, il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha parlato dell'uso dei social da parte dei clan di camorra, dei giovani detenuti del carcere minorile di Nisida e della figura di Imperiale - facebook.com Vai su Facebook