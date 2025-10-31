Lezioni in carcere la dirigente dell’Ambrosini–King inaugura l’anno scolastico

Agrigentonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dirigente scolastica dell’istituto "Ambrosini – Luther King”, Mirella Vella, ha fatto visita alla sede carceraria dell’istituto per inaugurare ufficialmente l’anno scolastico.Ad accoglierla sono stati la direttrice della casa circondariale Anna Puci, il responsabile dell’area educativa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Lezioni Carcere Dirigente Dell8217ambrosini8211king