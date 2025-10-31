C’è un curioso sport nazionale che unisce politici, giuristi improvvisati e qualche editorialista in vena di moralismo: quello di dichiarare “incostituzionale” una legge costituzionale. È una sorta di acrobazia linguistica, un ossimoro perfetto, degno di una commedia all’italiana. Perché una legge costituzionale, per definizione, è la Costituzione che parla di sé stessa. È il modo attraverso cui la Carta si rinnova, si corregge, si adatta al tempo. Dire che “viola la Costituzione” è come accusare uno specchio di riflettere troppo bene la realtà o una bussola di puntare troppo a nord. Eppure, ogni volta che si discute una riforma importante – come quella attuale della giustizia – il copione è sempre lo stesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lezioni di diritto al contrario: la sinistra difende la Costituzione (contro la Costituzione)