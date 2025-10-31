L’export vola negli Usa al +34% | il Made in Italy più forte di dazi e previsioni catastrofiche

Ci sono le macumbe e poi c’è la realtà. A settembre l’export italiano verso gli Stati Uniti ha segnato la percentuale record di più 34,4% anno su anno (dato Istat). Eppure c’erano i dazi di Donald Trump, eppure c’era l’immane gelata commerciale alle porte, eppure «la Casa Bianca strangola il Made in Italy» come ripeteva a nastro un’allarmatissima Lilli Gruber. Lo scenario era da grande depressione, Maurizio Landini immaginava fughe da Lombardia e Triveneto con le masserizie sui carretti. Sintesi dell’apocalisse: negli ultimi nove mesi, da quando The Donald ha cominciato i suoi balletti daziari, le esportazioni italiane verso gli States hanno raggiunto il +9,5%, seconda miglior prestazione extra Ue dopo la Svizzera (+11,7%). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’export vola negli Usa al +34%: il Made in Italy più forte di dazi e previsioni catastrofiche

News recenti che potrebbero piacerti

Non c’è dazio che tenga, a settembre l’export del Made in Italy negli Usa vola al 34,4 per cento. Schiaffo ai catastrofisti - X Vai su X

(LERCIOSTORY) Colombia minaccia USA di mettere dazi sull’export di cocaina: panico a Wall Street Leggi l'articolo di Fabio Corigliano - facebook.com Vai su Facebook

L’export vola negli Usa al +34%: il Made in Italy più forte di dazi e previsioni catastrofiche - Nonostante i dazi e un rafforzamento dell’euro, a settembre è boom di esportazioni negli Stati Uniti rispetto allo scorso anno, meglio di Francia (+8%) e Germania (+11%). Si legge su panorama.it

Commercio: Istat, in 2024 avanzo verso Usa a 34,7 mld, export in calo - Nel 2024 l'Italia ha registrato un avanzo commerciale verso il mercato americano di 34,7 miliardi, principalmente determinato da quattro grandi comparti ... Da ilsole24ore.com