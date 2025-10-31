Bergamo. Novità significative per l’ ex Reggiani. Dopo la chiusura a settembre dell’asta fallimentare della porzione sud dell’area, verso via Corridoni e comprendente l’edificio progettato dall’architetto Alziro Bergonzo: è stata aggiudicata a una società partecipata dal Gruppo Manzi, già proprietario delle aree a nord verso via Giulio Cesare e via Legrenzi nonché della terza porzione dell’ex complesso industriale. “Una notizia positiva perché ci consentirà di dialogare con un unico soggetto – dichiara Francesco Valesini, assessore alla Rigenerazione urbana -. Così sarà più semplice l’interlocuzione, volta non solo a una migliore gestione del suo attuale stato di abbandono in termine di presidio e sicurezza, ma anche ai fini della sua futura sistemazione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - L’ex Reggiani ha un unico proprietario, è il Gruppo Manzi: “Passaggio cruciale”