L' ex principe Andrea esiliato in una remota contea inglese

Dall'oblio a cui è ormai condannato, l'ex principe Andrea vede chiudersi un altro capitolo della sua parabola discendente. Re Carlo ha deciso di rimuovere tutti i titoli e gli onori al fratello, travolto dallo scandalo Epstein. L'ex duca di York, che d'ora in poi sarà per tutti Andrew Mountbatten-Windsor, dovrà anche lasciare la sua residenza di Windsor, il Royal Lodge, dove viveva con l'ex moglie Sarah Ferguson. Per lui si profila un esilio forzato nella tenuta di Sandringham, nella remota contea del Norflok. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

