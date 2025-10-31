L’ex pm del caso Meredith | C’è un nuovo nome che ho segnalato | scappò all’estero dopo il delitto Cosa ha detto su Sollecito e Knox
A distanza di diciotto anni dall’ omicidio di Meredith Kercher una nuova pista getta un’ulteriore ombra su un caso mai davvero risolto. «Una fonte che ritengo affidabile mi ha fatto il nome di un individuo, mai preso in considerazione prima d’ora. Una persona che potrebbe essere implicata nell’omicidio e che scappò all’estero pochi giorni dopo il delitto». A dirlo è Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le indagini sul delitto. In un’intervista a La Stampa, l’ex pm ha lasciato intendere che la novità non sarebbe da sottovalutare: «Ci sono elementi che potrebbero far pensare che questa persona abbia un qualche coinvolgimento nella vicenda. 🔗 Leggi su Open.online
