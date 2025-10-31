L’europarlamentare sotto scorta | | Il mio saggio sull’immigrazione

Presentato nella sala dell’ex Arte Meccanica di via Cento a Persiceto, il libro ‘Ora basta’ di Anna Cisint. L’incontro molto partecipato, che ha visto la presenza del sindaco Lorenzo Pellegatti (a destra con Cisint), è stato organizzato dal ‘centro culturale Gilbert Keith Chesterton’ e ‘Insieme per conoscere’. Cisint è europarlamentare della Lega, già sindaco di Monfalcone, molto attiva sul tema dell’immigrazione, minacciata di morte e per questo sotto protezione. Il libro, sulla base dell’esperienza diretta dell’autrice, traccia un’analisi inedita, molto approfondita del fenomeno Islam – come si è andato configurando e quali obiettivi esso si pone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

