Letture spettacoli e feste per i 50 anni di Pimpa nelle biblioteche di Bergamo
Un autunno pieno di meraviglie aspetta bambini e famiglie nelle biblioteche di Bergamo: nel mese di novembre 2025, il sistema bibliotecario urbano propone due rassegne interamente dedicate all’infanzia — “ Buon Compleanno Pimpa! ” e “ Nati per Leggere in festa! ” — per un mese ricco di letture, laboratori, visite guidate e spettacoli dove l’immaginazione prende vita. “Il sistema bibliotecario urbano festeggia due compleanni importanti – dice Sergio Gandi, vicesindaco e assessore alla cultura – che diventano occasione di festa e di approfondimento intorno al libro e alla lettura, sia per i piccoli che per gli adulti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
