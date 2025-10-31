In Italia, i racconti letterari vengono un po’ sottovalutati, eppure scriverli è molto complesso. Sono come lampi: brevi, improvvisi, ma capaci di illuminare interi paesaggi dell’animo umano. In un’epoca che chiede storie da divorare in fretta e nel lungo termine - tra serie tv, infiniti e romanzi da bestseller - il racconto rimane un atto di resistenza. È la forma che più somiglia alla vita: frammentaria, incoerente, sorprendente. E così, la scrittrice Rossella Milone, ospite del vodcast I l Piacere della Lettura, con Il primo desiderio (Neri Pozza) costruisce un mosaico di destini che si sfiorano e si intrecciano, componendo un universo di personaggi sospesi tra amore, perdita e ricerca di sé. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Letteratura breve, emozioni senza fine: il mosaico di vite ne "Il primo desiderio" di Rossella Milone