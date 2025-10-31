Letteratura breve emozioni senza fine | il mosaico di vite ne Il primo desiderio di Rossella Milone
In Italia, i racconti letterari vengono un po’ sottovalutati, eppure scriverli è molto complesso. Sono come lampi: brevi, improvvisi, ma capaci di illuminare interi paesaggi dell’animo umano. In un’epoca che chiede storie da divorare in fretta e nel lungo termine - tra serie tv, infiniti e romanzi da bestseller - il racconto rimane un atto di resistenza. È la forma che più somiglia alla vita: frammentaria, incoerente, sorprendente. E così, la scrittrice Rossella Milone, ospite del vodcast I l Piacere della Lettura, con Il primo desiderio (Neri Pozza) costruisce un mosaico di destini che si sfiorano e si intrecciano, componendo un universo di personaggi sospesi tra amore, perdita e ricerca di sé. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
L’effetto negativo degli steroidi somministrati upfront (cioè prima dell’inizio della chemioterapia) nei cani con linfoma multicentrico è ampiamente descritto in letteratura. Può anche un breve trattamento corticosteroideo a basso dosaggio compromettere la prog - facebook.com Vai su Facebook
Letteratura breve, emozioni senza fine: il mosaico di vite ne "Il primo desiderio" di Rossella Milone - Con il suo ultimo lavoro l’autrice ci aiuta a scoprire come il racconto breve possa diventare atto di resistenza e specchio delle fragilità umane ... Segnala quotidiano.net
Letteratura in musica: grandi emozioni al Bolivar - La letteratura in musica per uno spettacolo dalle grandi emozioni, l'ultimo del 2023 al teatro Bolivar di Materdei. Segnala rainews.it