Lettera a TPI – Gli artisti della Scuola Romana nel rinnovato Museo a Villa Torlonia

Tpi.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Trombadori (1886 – 1961) Il Corridoio dei Papi – Passetto di Borgo. 1946 -1948 (Fotografia di Alessandro Monti) Riceviamo e pubblichiamo di seguito una lettera inviataci dal professor Alessandro Monti, ordinario di Teoria e politica dello sviluppo, già Facoltà di Giurisprudenza, all’Università di Camerino. Realizzata su progetti di Giuseppe Valadier e di Giuseppe Jappelli, ubicata in Via Nomentana non lontano da Porta Pia, Villa Torlonia, dopo un lungo abbandono, nel 1977 è stata acquistata dal Comune di Roma che ne ha recuperato l’antico splendore. Trasformando così in parco pubblico uno scrigno di perle naturalistiche di raro fascino tra giardini, laghetti e fontane che fanno da contorno a eleganti manufatti opportunamente musealizzati: la Casina delle Civette, la Serra Moresca e il Casino Nobile. 🔗 Leggi su Tpi.it

lettera a tpi 8211 gli artisti della scuola romana nel rinnovato museo a villa torlonia

© Tpi.it - Lettera a TPI – Gli artisti della Scuola Romana nel rinnovato Museo a Villa Torlonia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lettera aperta del mondo della musica contro un uso irresponsabile dell'AI. I danni per gli artisti - Roma, 5 aprile 2024 – Dopo il mondo del cinema di Hollywood ora è la musica a mobilitarsi con una lettera aperta: “Chiediamo a sviluppatori, compagnie tecnologiche, piattaforme e servizi di musica ... Da quotidiano.net

L’Ai spaventa la musica. Lettera aperta di oltre 250 artisti: basta svalutarci - Dopo gli scioperi di Hollywood, è l’industria musicale a esprimere collettivamente il proprio malcontento e le proprie preoccupazioni sull’intelligenza artificiale. Scrive primaonline.it

Navalny, lettera di 100 artisti per il rilascio: «Schiacciato in una cella di cemento, basta torture» - Sono oltre cento, tra loro ci sono i grandi della musica, della letteratura, del cinema. Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Lettera Tpi 8211 Artisti