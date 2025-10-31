Lettera a TPI – Gli artisti della Scuola Romana nel rinnovato Museo a Villa Torlonia
Francesco Trombadori (1886 – 1961) Il Corridoio dei Papi – Passetto di Borgo. 1946 -1948 (Fotografia di Alessandro Monti) Riceviamo e pubblichiamo di seguito una lettera inviataci dal professor Alessandro Monti, ordinario di Teoria e politica dello sviluppo, già Facoltà di Giurisprudenza, all’Università di Camerino. Realizzata su progetti di Giuseppe Valadier e di Giuseppe Jappelli, ubicata in Via Nomentana non lontano da Porta Pia, Villa Torlonia, dopo un lungo abbandono, nel 1977 è stata acquistata dal Comune di Roma che ne ha recuperato l’antico splendore. Trasformando così in parco pubblico uno scrigno di perle naturalistiche di raro fascino tra giardini, laghetti e fontane che fanno da contorno a eleganti manufatti opportunamente musealizzati: la Casina delle Civette, la Serra Moresca e il Casino Nobile. 🔗 Leggi su Tpi.it
