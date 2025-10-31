Letizia di Spagna non ha trattenuto le lacrime a Valencia ricordando le vittime dell' alluvione del 2024
È passato un anno da quando l’alluvione Dana colpì la città di Valencia, provocando più di 200 vittime. Un evento tragico, che è stato ricordato martedì 29 ottobre al Museo delle Scienze della città spagnola con una cerimonia di commemorazione per i defunti. Presenti, tra il pubblico, anche re Felipe, 57 anni, e la regina Letizia, 53, da sempre particolarmente vicini alla popolazione colpita dalla catastrofe. Difficile dimenticare i due royal in mezzo alla folla, un anno fa, tra fango e detriti. Emozionati, coinvolti, commossi. Ieri come oggi in lacrime per quei sudditi che si sono trovati a fronteggiare, all’improvviso, un disastro naturale di proporzioni gigantesche. 🔗 Leggi su Amica.it
