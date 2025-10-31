Sessant’anni sono trascorsi da quando Franco Migliacci e Mauro Lusini firmarono quella canzone che avrebbe attraversato le generazioni, diventando la colonna sonora di un’Italia in trasformazione. “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” è molto più di un brano: è il manifesto generazionale di chi ha vissuto gli anni Sessanta con la voglia di libertà stampata negli occhi e la musica nelle orecchie. E ora, con un video sui social che lo vede imbracciare la chitarra e intonare proprio quella melodia, Gianni Morandi ha annunciato il suo ritorno, preparandosi a celebrare questo anniversario con dieci tappe nei principali palasport italiani. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - L’eterno ragazzo che non smette di cantare