L’esperto | Farmaci efficaci ma vanno abbinati a dieta sana e stili di vita corretti
Parla Silvio Buscemi, presidente della Società italiana dell’obesità: “Attenzione all’inappropriatezza e ai pazienti che interrompono la terapia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scopri altri approfondimenti
Cosa significa studiare Farmacia? In questa nuova puntata di Dialoghi di Scienza ne parliamo con Giacomo Spaconi, farmacista e oggi regista ed esperto di nuove tecnologie #geopop #imparacongeopop - facebook.com Vai su Facebook
Tumori, farmaci assunti al mattino più efficaci e con meno effetti collaterali. Studio con immunoterapia nel melanoma - Cosa cambia se si somministrano i farmaci a certe ore del giorno o della notte? Come scrive msn.com
Farmaci per tumore polmone efficaci anche su quello gastrico - Una delle terapie a bersaglio molecolare più utilizzate in ambito oncologico, dal tumore al polmone a quello del colon- Lo riporta ansa.it
«La spesa per i farmaci continuerà a crescere. I medicinali vanno rimborsati in base a come curano» - «La crescita della spesa farmaceutica è un fenomeno fisiologico in tutti i Paesi. Si legge su ilsole24ore.com