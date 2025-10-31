Roma, 31 ottobre 2025 – Il segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Serghei Shoigu, dichiara, senza nemmeno troppa reticenza, che nel suo Paese e in altri i test nucleari non si sono mai fermati ‘né per un solo giorno, né per una sola ora’. E se lo dice lui, c’è da crederci. Ex ministro della Difesa, di strategia ha sempre capito poco, infatti Putin lo ha spedito al Consiglio di Sicurezza Nazionale, dove il presidente è lui, appena ha visto che la guerra in Ucraina non andava proprio secondo le aspettative. Ma Shoigu è sempre stato molto bravo a piazzare commesse e a intrattenere rapporti con governi stranieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’escalation nucleare oltre Trump-Putin: la corsa al bottone più grosso svela il lato oscuro della deterrenza