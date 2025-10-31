L’escalation nucleare oltre Trump-Putin | la corsa al bottone più grosso svela il lato oscuro della deterrenza

Quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 31 ottobre 2025 – Il segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Serghei Shoigu, dichiara, senza nemmeno troppa reticenza, che nel suo Paese e in altri i test nucleari non si sono mai fermati ‘né per un solo giorno, né per una sola ora’. E se lo dice lui, c’è da crederci. Ex ministro della Difesa, di strategia ha sempre capito poco, infatti Putin lo ha spedito al Consiglio di Sicurezza Nazionale, dove il presidente è lui, appena ha visto che la guerra in Ucraina non andava proprio secondo le aspettative. Ma Shoigu è sempre stato molto bravo a piazzare commesse e a intrattenere rapporti con governi stranieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217escalation nucleare oltre trump putin la corsa al bottone pi249 grosso svela il lato oscuro della deterrenza

© Quotidiano.net - L’escalation nucleare oltre Trump-Putin: la corsa al bottone più grosso svela il lato oscuro della deterrenza

Altre letture consigliate

l8217escalation nucleare oltre trumpL’escalation nucleare oltre Trump-Putin: la corsa al bottone più grosso svela il lato oscuro della deterrenza - In un mondo dove l’arma atomica è sempre più diffusa, le grandi nazioni devono distinguersi per ampiezza dell’arsenale o per potenza delle testate. Riporta quotidiano.net

l8217escalation nucleare oltre trumpNucleare, la dottrina Trump: Donald ordina al Dipartimento della Guerra di riprendere i test atomici. - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Nucleare, la dottrina Trump: Donald ordina al Dipartimento della Guerra di riprendere i test atomici. ilfattoquotidiano.it scrive

l8217escalation nucleare oltre trumpIl missile nucleare di Kim Jong-un “parla” a Donald Trump - La Corea del Nord ha lanciato vettori da crociera Bulhwasal (Freccia infuocata), capaci di trasportare testate nuclear. Secondo editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: L8217escalation Nucleare Oltre Trump