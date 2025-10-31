L’epopea della Sed Dal garage sotto casa alle sonde elettroniche

Il 21 ottobre è stata una data speciale sul calendario della Sed (Special Electronic Design), azienda di elettronica che opera a Certaldo. I fratelli Carlo e Alberto Bruni hanno celebrato 50 anni di attività, ripercorrendo la storia dell’azienda a partire da un’idea del padre che, vista la passione dei figli per l’elettronica, mise a loro disposizione il garage sotto casa per sperimentare e muovere i primi passi nel settore. Come nelle migliori tradizioni, dal garage di casa all’azienda odierna il percorso è stato duro, ma di successo. L’intesa fra i fratelli è stata decisiva: mentre Carlo gestiva la parte tecnica, quella di ricerca e sviluppo, Alberto si occupava della parte amministrativa e commerciale, "due anime complementari e indispensabili", nelle parole di Carlo Bruni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

