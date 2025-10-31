Leonor di Spagna compie 20 anni sette cose che non sai di lei
La Principessa Leonor il 31 ottobre spegne 20 candeline: un bel traguardo per la futura Regina di Spagna, che in questo periodo sta completando il suo addestramento militare nell’Accademia dell’Aeronautica di San Javier, dove sta seguendo dei corsi per diventare pilota di aerei da guerra. Si tratta di uno dei tanti passi che la porteranno, un giorno, a sedersi sul trono. Ma ci sono ancora tante cose che non sappiamo su di lei. Leonor di Spagna, i titoli della futura Regina. Leonor è nata il 31 ottobre 2005 a Madrid, rendendo il re Felipe e la regina Letizia – che si erano sposati nel maggio 2004 – genitori per la prima volta. 🔗 Leggi su Dilei.it
