leonor di spagna compie 20 anni con una grande festa in famiglia

Leonor di Spagna è cresciuta, la principessa delle Asturie, primogenita di re Filippo VI e della regina Letizia ed erede al trono, compie 20 anni il 31 ottobre, e si prepara a festeggiare il compleanno con una grande festa in famiglia che le consentirà di lasciare l’accademia in cui sta seguendo la sua formazione. La principessa Leonor di Spagna torna a casa per il compleanno. Per celebrare un traguardo così importante a Madrid la principessa dovrà comunque chiedere il permesso alla direzione dell ‘Accademia Aeronautica di San Javier, a Murcia, ma la famiglia reale spagnola si prepara ad accoglierla e a festeggiare anche un’altra ricorrenza: il compleanno della nonna di Leonor, la regina Sofia, che compirà 87 anni il 2 novembre. 🔗 Leggi su Amica.it

