Lentezza errori fondi insufficienti e cattiva comunicazione Così Villa Mercede è diventata un cantiere infinito

Romatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una gara d'appalto assegnata nel 2021, per lavori della durata di sei mesi, ancora non concede ai cittadini di San Lorenzo il lusso di fruire pienamente del parco storico del quartiere. Villa Mercede, tra via dei Marrucini, via dei Luceri e via Tiburtina, come scrive lo stesso Comune sul suo sito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

