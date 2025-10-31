Leno | Castagnata Alpina
Torna per la sua edizione numero 43 la castagnata degli Alpini di Leno: dal 30 ottobre al 2 novembre, i giardini comunali si riempiranno dei profumi dell'autunno. Anzitutto castagne e vin brulè, protagonisti della convivialità dei primi freddi. Ma non solo: allo stand saranno a disposizione anche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
