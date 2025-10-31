Leno | Castagnata Alpina
Torna per la sua edizione numero 43 la castagnata degli Alpini di Leno: dal 30 ottobre al 2 novembre, i giardini comunali si riempiranno dei profumi dell'autunno. Anzitutto castagne e vin brulè, protagonisti della convivialità dei primi freddi. Ma non solo: allo stand saranno a disposizione anche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Commemorazioni anniversario primo bombardamento su Calliano del 4 novembre 1944 e Castagnata Alpina Il Comune di Calliano in collaborazione con il Gruppo Alpini Calliano invita tutta la popolazione 4 novembre 1944 - 4 novembre 2025 Commem - facebook.com Vai su Facebook
Leno: Castagnata Alpina - Torna per la sua edizione numero 43 la castagnata degli Alpini di Leno: dal 30 ottobre al 2 novembre, i giardini comunali si riempiranno dei profumi dell'autunno. bresciatoday.it scrive
Castagnata e sagra alpina - Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, ... Scrive ecodibergamo.it
Pranzo e castagnata alpina - 30, un pranzo aperto al pubblico, con la possibilità di scegliere tra diversi menù: Menù completo a 20 euro, con polenta e ossibuchi in umido oppure polenta con ... Da ecodibergamo.it