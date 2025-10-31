Il Cesena ieri ha annunciato l’avvio di una nuova collaborazione con ’In centro al Foro - Conad’, il nuovo volto del Foro Annonario di Cesena. Il Cavalluccio contribuirà infatti ad arricchire il calendario di incontri previsti all’interno della struttura che si affaccia su piazza del Popolo con dieci appuntamenti a tema bianconero, che si articoleranno nell’arco dell’intera stagione sportiva e che vedranno protagonisti calciatori, dirigenti e personalità legate al mondo del calcio romagnolo colorato di bianconero. Il primo evento è in programma mercoledì 5 novembre alle 18, quando nello spazio del Mercato Coperto si terrà la presentazione della nuova stagione del progetto Cesena Fc Legends4Charity. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Leggende bianconere al Foro Annonario