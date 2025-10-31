Legge di bilancio | novità sui congedi e 104 stop alle supplenze brevi modifiche ai congedi parentali alle lavoratrici madri

Orizzontescuola.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Testo definitivo della Legge di Bilancio, sono state confermate tutte le misure anticipate dalla nostra redazione. Poco per quanto riguarda strettamente la scuola, molte misure sono comunque di interesse per il personale. Riportiamo sotto i provvedimenti più attinenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

legge bilancio novit224 congediCongedi parentali: arrivano più controlli, tracciabilità dei permessi, più documentazione da esibire e più lavoro per le segreterie. È nella Legge di Bilancio - Nel testo attualmente in discussione al Senato – articolo 129 del disegno di legge di bilancio – viene introdotto un rafforzamento delle attività di controllo sui permessi e congedi fruiti da lavorato ... Da orizzontescuola.it

legge bilancio novit224 congediNuovi controlli sui permessi legge 104. Novità dalla Legge di Bilancio 2026 - In arrivo controlli serrati per chi fruisce di permessi e congedi legati alla legge 104. Lo riporta money.it

legge bilancio novit224 congediCongedo parentale fino ai 14 anni: le novità della Legge di Bilancio 2026 - La bozza della Legge di Bilancio 2026 estende il congedo parentale fino ai 14 anni del figlio e raddoppia i giorni per malattia: scopriamo come e cosa cambia ... Da alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Legge Bilancio Novit224 Congedi