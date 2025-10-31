Lega una bimba alla sedia con una sciarpa educatrice di una una scuola d’infanzia licenziata a Napoli

Forse la bimba non voleva star ferma, forse stava facendo dei capricci perché non voleva mangiare. Fatto sta che una educatrice di una scuola d’infanzia paritaria del quartiere Pianura di Napoli ha legato, nella mensa, la piccola alla sedia, con una sciarpa. Non si sa per quanto tempo la bimba sia rimasta così, per fortuna non ha riportato alcuna ferita. Ma quello che resta è la rabbia della mamma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

