Lega una bambina alla sedia maestra licenziata
Un’educatrice di una scuola d’infanzia paritaria di Napoli è stata licenziata perché avrebbe legato una bambina a una sedia L’episodio sarebbe avvenuto quando i piccoli si trovavano in mensa insieme all’educatrice. La maestra, per motivi ancora non chiari, avrebbe preso una sciarpa e legato la piccola a una sedia. Una volta a casa la bambina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una mamma di una bambina che ha partecipato alla ‘marcia per la pace’ del terzo circolo didattico interviene in merito al botta e risposta polemico tra Lega e Comune di Cesena - facebook.com Vai su Facebook
Bambina legata alla sedia a scuola: maestra licenziata - Per questo motivo un'educatrice di una scuola d’infanzia paritaria di Napoli è stata licenziata. Segnala napolitoday.it
Bimba legata alla sedia nell’asilo a Pianura, la mamma chiama i carabinieri - Una bambina dell'asilo a Pianura è stata legata a una sedia mentre era in mensa; la madre ha chiesto l'intervento dei carabinieri ... Riporta fanpage.it
Accusata di aver legato alunno alla sedia, maestra si difende: “Voleva stare al centro dell’attenzione e io glielo lasciavo fare” - Un fatto inaudito: una maestra di una scuola di Roma è a processo perché avrebbe legato un proprio alunno alla sedia con un laccio di stoffa, per impedirgli di muoversi, e di avergli appeso una borsa ... Segnala tecnicadellascuola.it