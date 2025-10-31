Lega una bambina alla sedia maestra licenziata

Un’educatrice di una scuola d’infanzia paritaria di Napoli è stata licenziata perché avrebbe legato una bambina a una sedia L’episodio sarebbe avvenuto quando i piccoli si trovavano in mensa insieme all’educatrice. La maestra, per motivi ancora non chiari, avrebbe preso una sciarpa e legato la piccola a una sedia. Una volta a casa la bambina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lega una bambina alla sedia, maestra licenziata

