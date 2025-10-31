lega bimba alla sedia educatrice licenziata a napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Forse la bimba non voleva star ferma, forse stava facendo dei capricci perché non voleva mangiare. Fatto sta che una educatrice di una scuola d’infanzia paritaria del quartiere Pianura di Napoli ha legato, nella mensa, la piccola alla sedia, con una sciarpa. Non si sa per quanto tempo la bimba sia rimasta così, per fortuna non ha riportato alcuna ferita. Ma quello che resta è la rabbia della mamma della piccola e anche della direttrice scolastica che quell’educatrice, assunta solo da quattro giorni, l’ha licenziata in tronco. E’ stato proprio grazie alla segnalazione della mamma che i carabinieri sono arrivati nelle aule dell’asilo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

