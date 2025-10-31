S ulla sua copertina, l’illustrazione curata da Maria Rite Stirpe di un rametto di lampone carico di deliziosi frutti rossi invita a trascorrere il prossimo anno insieme a Gardenia. Un’abitudine che è diventata negli ultimi 20 anni un vero e proprio appuntamento per tantissimi di noi. Le opere di Eva Jospin nei giardini di Villa Medici a Roma X L’agenda di Gardenia è infatti la più venduta in edicola in Italia, come testimoniano le 40.000 copie dello scorso anno. Questa pratica e raffinata guida settimanale ci accompagna tra fioriture e piantumazioni da tenere sempre con noi, in un formato perfetto per essere sempre a portata di mano (12 per 18 centimetri) per annotare peniseri, appuntamenti e anche per avere sempre a disposizione informazioni, curiosità e consigli utili su piante e fioriture, oltre a dirci sempre quali sono i principali eventi e le mostre orticole dell’anno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'edizione 2026 è impreziosita da 15 acquerelli firmati in esclusiva da Maria Rita Stirpe e contiene informazioni, curiosità e consigli utili su piante e fioriture, oltre a dirci sempre quali sono i principali eventi e le mostre orticole dell'anno