Ci sono voluti quasi quarant'anni. Un tempo infinito, per dare un senso compiuto alla definizione di?giusto processo?. Che è quella che aveva immaginato Giuliano Vassalli,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - L'editoriale / Quarant'anni dopo, il senso compiuto della Costituzione