Lecco protesta contro l' apertura del Niòb? | Ristorante finanziato con i soldi delle armi
Rumore di trombette, fischietti e pentole sul lungolago di Lecco nella serata di giovedì 30 ottobre. Una quarantina di persone si è radunata sul lungolario 4 Novembre per protestare contro l'apertura del Niòb? Restaurant, nuovo locale gourmet inaugurato proprio in quelle ore. La manifestazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
