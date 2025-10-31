Lecco-Bergamo la Lega a Fragomeli | Non dimetterti ma ' mücala' Ogni strafalcione peggio del precedente
Fragomeli, Fragomeli. Che pazienza. Lo sappiamo di averti preso in castagna. E ci sta la reazione scomposta, la stizza di chi è colto sul fatto, l'attacco alle persone quando non si hanno argomenti, l'arrampicata sui vetri."La sostanza della soluzione è la medesima di quella che promuovevi"Hanno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
