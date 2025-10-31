Lecco-Bergamo la Lega a Fragomeli | Non dimetterti ma ' mücala' Ogni strafalcione peggio del precedente

Leccotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fragomeli, Fragomeli. Che pazienza. Lo sappiamo di averti preso in castagna. E ci sta la reazione scomposta, la stizza di chi è colto sul fatto, l'attacco alle persone quando non si hanno argomenti, l'arrampicata sui vetri."La sostanza della soluzione è la medesima di quella che promuovevi"Hanno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

lecco bergamo lega fragomeliLECCO-BERGAMO, LA LEGA CONTRO GLI “STRAFALCIONI” DI FRAGOMELI - Hanno capito tutti che la sostanza della soluzione su cui si va avanti oggi per la Lecco/Bergamo – Variante di Vercurago è la medesima della progettazione di cui parlavi nei comunicati stampa a mitrag ... Si legge su lecconews.news

Lecco-Bergamo, la Lega a Fragomeli: "Non dimetterti ma 'mücala'. Ogni strafalcione peggio del precedente" - Dicevi 'avanti tutta' al cantiere, ora vuoi stravolgere tutto. Segnala leccotoday.it

lecco bergamo lega fragomeliLecco-Bergamo, Fragomeli (PD): "Micheli si dimetta, non sa che il progetto è cambiato" - Il consigliere regionale: "Da aprile 2023 previsto abbattimento di migliaia di metri quadri a Calolziocorte, vicepresidente della provincia lo ignora" ... Lo riporta leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lecco Bergamo Lega Fragomeli