Lecco Babbi Natale e gnomi pericolosi | sequestrati oltre mille giocattoli
Lecco, 31 ottobre 2025 – Mille pupazzetti di Natale, bamboline e peluche pericolosi. Sarebbe finiti nelle mani di altrettanti bambini e in altrettante case se i militari della Guardia di finanza di Lecco non li avessero intercettati e sequestrati. I giocattoli illegali. I giocattoli sono stati trovati durante controlli mirati in diversi negozi e attività commerciali, tra cui due maxi empori gestiti da commercianti asiatici, per eliminare eventuali decorazioni di Halloween insicure dagli scaffali. Invece che zucche, pipistrelli e fantasmini, i finanzieri del Gruppo di Lecco hanno invece individuato già b ambolotti di Babbo Natale, gnomi, orsacchiotti e altri articoli natalizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
