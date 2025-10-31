Lecce studentessa universitaria denuncia | Violentata al colloquio di lavoro Arrestato un 54enne

31 ott 2025

Accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate ai danni di una studentessa universitaria di 20 anni, originaria della provincia di Bari, un uomo di 54 anni di Surbo è stato arrestato dai. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Lecce studentessa universitaria denuncia violentata al colloquio di lavoro arrestato un 54enne

