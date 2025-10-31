Lecce strisce invisibili o ignorate | una vita a rischio per i pedoni
«Un attimo, un attimo, per piacere»: la donna, anziana e con visibili difficoltà motorie, alza una mano, quasi scusandosi del fastidio procurato all?automobilista che la. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Incidente a Lecce, investita sulle strisce pedonali: ferita una donna, l'automobilista scappa - X Vai su X
Triangoli di pasta fillo Strisce di pasta fillo Crema di nocciole. Procedimento nel video Spennella con acqua e olio prima di andare in forno a 180 gradi per 7/8 minuti Una volta cotti, spolvera con zucchero a velo, e gusta questa bontà!!! Se ti sono piaciuti non di - facebook.com Vai su Facebook
Lecce, strisce invisibili o ignorate: una vita "a rischio" per i pedoni - «Un attimo, un attimo, per piacere»: la donna, anziana e con visibili difficoltà motorie, alza una mano, quasi scusandosi del fastidio procurato all’automobilista che ... Scrive quotidianodipuglia.it
"Strisce pedonali invisibili" Il caso a Porta Maggiore - La questione delle strisce pedonali tiene spesso banco in città: soltanto pochi giorni fa avevamo segnalato la paradossale situazione che si è venuta a creare in via Erasmo Mari in direzione est, dove ... ilrestodelcarlino.it scrive