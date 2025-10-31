Leao titolare in Milan-Roma | Allegri ha le idee chiare sulla formazione? Due opzioni

Pianetamilan.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Roma, dopo le ultime notizie positive su Leao, probabile che il portoghese possa giocare dal primo minuto contro i giallorossi. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

leao titolare in milan roma allegri ha le idee chiare sulla formazione due opzioni

© Pianetamilan.it - Leao titolare in Milan-Roma: Allegri ha le idee chiare sulla formazione? Due opzioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

leao titolare milan romaProbabili formazioni Milan-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Gimenez, Pulisic, Estupinan, Dybala, Dovbyk e Angelino - Posticipo domenicale di lusso a San Siro: Milan e Roma si sfidano per rimanere incollate alla vetta. Secondo goal.com

leao titolare milan romaMilan, Leao torna in gruppo: contro la Roma sarà almeno in panchina - Il portoghese ha recuperato dal problema all'anca e ha svolto l'allenamento mattutino con i compagni. Scrive sport.sky.it

leao titolare milan romaMilan, Leao recuperato per la Roma: giocherà con Nkunku - Fuori Pulisic, che Allegri spera di riavere a disposizione contro il Parma come Rabiot, e ormai certa l'assenza di ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Leao Titolare Milan Roma