Leao elemento chiave del Milan Moretto | Idea rinnovo con adeguamento di contratto

Pianetamilan.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su 'YouTube' del Milan. Tomori, Saelemaekers e non solo. Spazio al possibile rinnovo di Leao. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

leao elemento chiave del milan moretto idea rinnovo con adeguamento di contratto

© Pianetamilan.it - Leao elemento chiave del Milan. Moretto: “Idea rinnovo con adeguamento di contratto”

Scopri altri approfondimenti

leao elemento chiave milanInfortunio Leao, suona l’allarme per Milan-Roma 10^ giornata! - Allarme in casa Milan per le condizioni di Rafael Leao, uscito dolorante nella sfida contro l’Atalanta di ... Scrive fantamaster.it

Leao Milan, Nesta è innamorato del talento del portoghese: «Fa la differenza, credo che Allegri debba provare a fare questa cosa» - Leao Milan, Nesta è innamorato del talento del portoghese: «Fa la differenza, credo che Allegri debba provare a fare questa cosa». Lo riporta milannews24.com

Leao ko, il Milan attende con il fiato sospeso - Squadra, società e tifosi aspettano di sapere con gli esami strumentali di martedì o mercoledì quali sono le condizioni di Rafael Leao dopo l'infortunio al polpaccio destro ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Leao Elemento Chiave Milan