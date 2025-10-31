Leao elemento chiave del Milan Moretto | Idea rinnovo con adeguamento di contratto
Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su 'YouTube' del Milan. Tomori, Saelemaekers e non solo. Spazio al possibile rinnovo di Leao. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Atalanta, Lookman è tornato Milan, Leao e Gimenez sono spariti (link video nei commenti) Ademola non segnava da 5 mesi: gran gol ai rossoneri e migliore in campo. Juric al 7° pareggio, il 5° di fila, ma unico imbattuto e al 9° risultato utile consecutivo. Allegri - facebook.com Vai su Facebook
"LEAO È L'INTERROGATIVO" Secondo l'ex rossonero Massimo Ambrosini, il portoghese deve crescere nella predisposizione al sacrificio. Dubbi anche nel ruolo da centravanti ️ L'pinionista di DAZN spiega che Modric assomigli più a...Maldini #AcMilan - X Vai su X
Infortunio Leao, suona l’allarme per Milan-Roma 10^ giornata! - Allarme in casa Milan per le condizioni di Rafael Leao, uscito dolorante nella sfida contro l’Atalanta di ... Scrive fantamaster.it
Leao Milan, Nesta è innamorato del talento del portoghese: «Fa la differenza, credo che Allegri debba provare a fare questa cosa» - Leao Milan, Nesta è innamorato del talento del portoghese: «Fa la differenza, credo che Allegri debba provare a fare questa cosa». Lo riporta milannews24.com
Leao ko, il Milan attende con il fiato sospeso - Squadra, società e tifosi aspettano di sapere con gli esami strumentali di martedì o mercoledì quali sono le condizioni di Rafael Leao dopo l'infortunio al polpaccio destro ... Si legge su ansa.it